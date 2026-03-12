モデル・タレントのゆうちゃみ、お笑いコンビ・エバース（佐々木隆史、町田和樹）が12日、東京・六本木ヒルズ 大屋根プラザで行われた『寝っころプリ by NELL』記者発表会に参加した。【写真】かわいい！ピンクのパジャマ姿のゆうちゃみイベントにあわせ、パジャマ姿で登場した3人。ゆうちゃみは「めっちゃピンクにしてみました」とにっこり。エバースのパジャマ姿について、ゆうちゃみは「お互いにパジャマになることはないで