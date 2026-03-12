JAXA（宇宙航空研究開発機構）は2026年3月11日、「H3」ロケット6号機の燃焼試験に関する記者説明会を開催しました。H3ロケット6号機とはH3ロケット6号機は、1段目のエンジン「LE-9」を2基から3基へ増やす代わりに、固体燃料ロケットブースター「SRB-3」を1基も搭載しない形態「H3-30S」（30形態）の試験機という位置付けです。H3の各形態のなかでも打ち上げコストが最も低く、衛星をより安価に軌道へ投入できるようになると期待さ