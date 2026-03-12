お笑いコンビ「レインボー」のジャンボたかお（36）が、11日深夜放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・10）に出演。相方・池田直人（32）の夜遊びを暴露した。同番組MCの「かまいたち」濱家隆一が「池ちゃんも今、浮名を流してるで有名やもんな」と触れると、たかおは池田を見ながら「1回、DMが届いた」と告白。「俺がよく、“池田が六本木で遊びまわってる”って言ってた」と振り返った。そして「それは何