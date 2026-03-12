【コルティナダンペッツォ（イタリア）＝読売取材団】第１４回冬季パラリンピックのミラノ・コルティナ大会は第６日の１１日、新種目の車いすカーリング混合ダブルス決勝で、王蒙・楊金橋組（中国）が韓国ペアに延長戦の末、９―７で競り勝ち、金メダルを獲得した。３位決定戦は、ラトビアペアが米国ペアを破り、銅メダルを手にした。今大会唯一の新種目で初代金メダリストとなったのは、中国ペア。２０１８年平昌（ピョンチャ