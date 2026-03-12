ニューヨーク・タイムズは11日、イランで175人の少女らが死亡したとされる小学校への攻撃について、アメリカ軍が古いデータを使い誤って攻撃したとする暫定的な調査内容を報じました。ニューヨーク・タイムズは11日、アメリカ中央軍が国防情報局から提供された古いデータを使って攻撃目標を設定し、誤って小学校を攻撃したとする暫定的な調査内容を報じました。当時、隣接するイランの基地への攻撃が行われていて、小学校はかつて