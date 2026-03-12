牛丼チェーン「松屋」の人気メニューが、まもなく終売となります。松屋の公式Xアカウント（＠matsuya_foods）が、2026年3月9日に発表しました。定食の価格は890円対象メニューは、「プルコギ定食」と「牛焼肉ピリ辛炒め定食」です。今週末（15日ごろ）をめどに、順次終売となります。どちらも人気の牛焼肉の新定番として、昨年春に登場したメニューです。「プルコギ定食」は、鉄板で香ばしく焼いたやわらか牛肉、シャキシャキとし