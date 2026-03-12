3月12日（現地時間11日）、右ヒザの負傷で離脱しているステフィン・カリー（ゴールデンステイト・ウォリアーズ）が、さらに10日間の欠場となることが報じられた。現地メディア『ESPN』などが伝えている。 Golden State's Stephen Curry will miss another 10 days with his ailing knee, stretching his absence to five more games and a total of 20 consecutive, sources tell me and @anthonyVslater.