私は２０１６年、皆川博子の小説『花闇』の河出文庫版の解説を書いたことがある。幕末から明治にかけての激動の世、病で四肢を失いながらも、近代化する演劇界に抗って江戸歌舞伎の最後の花を咲かせた女形・三代目澤村田之助の凄絶な生涯を描いた歴史小説である。今年（２０２６年）になって、その『花闇』の２刷が刊行されるという報せが届いた。その時に私が感じたのは「『国宝』効果とは凄いものだな」ということだった。 &#