片倉コープアグリが続騰し、２０２３年６月以来、およそ２年９カ月ぶりの高値をつけた。同社は複合肥料を主力とする国内最大手。米国とイスラエルによるイランへの軍事行動とホルムズ海峡の事実上の封鎖を背景に、肥料の原材料となる尿素などの調達が困難になる恐れが指摘されており、すでに農業肥料の国際市況に上昇圧力が掛かっている。海外では米国市場において肥料大手のＣＦインダストリーズ・ホールディ