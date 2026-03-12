瀬戸内地方は、高気圧に覆われて全域で晴れています。昼過ぎ以降も晴れの天気が続きますが、夜遅くは岡山県北部の山地で雪が降る見込みです。日中の最高気温は岡山で14度、津山と高松で13度でしょう。11日よりも気温がやや高くなります。 13日は寒気や湿った空気の影響で雲が広がり、岡山県北部では昼前から昼過ぎにかけて雨や雪が降る見通しです。雷を伴うおそれがあります。風がやや強く吹くでしょう。朝の最低気温は岡山で3度