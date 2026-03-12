17年ぶりのWBC準々決勝進出を決めた韓国代表が、一人少ない29人でマイアミ決戦に臨むことになった。【写真】韓国美女チアリーダー、「脱アジア級」の圧巻ボリューム韓国代表のリュ・ジヒョン監督は3月12日（日本時間）、米フロリダ州のFIUベースボール・スタジアムで行われた公式練習前で、現地報道陣に対しライリー・オブライエン（セントルイス・カージナルス）の追加招集がないことを明らかにした。指揮官は「オブライエンから