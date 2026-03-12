期待の若手社員がある日突然、辞表を出す。「なぜ？何が不満なの？」と聞いても正直に答えてくれない……こうした悩みを抱える経営者・管理職は多い。人が仕事に求めるものは、実は11の要素に分解できる。採用のミスマッチを防ぎ、定着率を上げるための視点とは？（心理学博士 MP人間科学研所代表榎本博明）若手社員はなぜ辞めるのか？原因が分からない……転職がしやすい時代になったこともあり、期待していた若手に逃げられ