【その他の画像・動画等を元記事で観る】 水上恒司、ユンホ（東方神起）、福士蒼汰、オム・ギジュンが出演する映画『TOKYO BURST-犯罪都市-』（5月29日公開）の予告編と本ビジュアルが公開。さらに、主題歌がTHE RAMPAGE「BLACK TOKYO」に決定し、メンバーの長谷川慎が追加キャストとして本作に出演することが明らかとなった。 ■主題歌はTHE RAMPAGEの新曲「BLACK TOKYO」 ハリウッドスターのマ・ドンソクが製作・