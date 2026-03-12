12日11時現在の日経平均株価は前日比578.03円（-1.05％）安の5万4447.34円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は94、値下がりは1478、変わらずは17と、値下がり銘柄の割合が90％超に達する全面安商状となっている。 日経平均マイナス寄与度は131.03円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、ＳＢＧ が83.43円、東エレク が67.19円、豊田通商 が19.05円、京セラ が18.45円と続いている。 プラス寄与度トップはファス