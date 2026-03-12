2026年3月10日、中国メディアの新浪科技は、パソコン（PC）・スマートフォン向け部品の価格高騰によりメーカーが厳しい選択を迫られていると報じた。記事は、メモリーやSSD、CPUなどの主要部品が軒並み値上がりし、PCの組み立てコストが大幅に上昇していると紹介。市場調査会社TrendForceの最新レポートを引用し、2026年の世界ノートPC市場が需要低迷とコスト上昇の二重苦に直面していると伝えた。その上で、メーカーは製品価格を