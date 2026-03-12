この記事をまとめると ■クルマの車名トヨタのクラウンのように長く使われることが多い ■最近は廃止してから復活というパターンも目立つ ■クルマの車名は商標が取りにくいケースが多いので復活という手段を取る傾向にある クルマの車名が復活を繰り返す理由 クルマの車名は、基本的には継続して使われる。トヨタ・クラウンは、2022年に登場したクロスオーバーから、SUVを中止に複数のボディを揃えるシリーズとなった。それでも