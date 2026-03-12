◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールD ドミニカ共和国 - ベネズエラ(日本時間12日、ローンデポ・パーク)日本と準々決勝で戦うのはドミニカ共和国とベネズエラどちらか、直接対決が繰り広げられています。初回に、ドミニカ共和国のフアン・ソト選手がセンターへの強い当たりで2ランホームランを記録。ウラにベネズエラもタイムリーで1点返しますが、3回にケテル・マルテ選手、ブラディミール・ゲレーロJr.選手とML