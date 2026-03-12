「ＷＢＣ・Ｄ組、ドミニカ−ベネズエラ」（１１日、マイアミ）ドミニカが四回までに４本塁打。ベネズエラとの打撃戦でリードを奪った。初回にソトが２ランを放つと、三回にはマルテ、ゲレーロＪｒ．にもソロで加点。１点差に迫られた直後の四回はタティスＪｒ．が３ランを放ち、７−３とした。今大会屈指の超強力打線。侍ジャパンの選手、コーチらも観戦する中、１番から４番打者が豪快な本塁打を放った。