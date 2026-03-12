スマホを見ているときに、ふと画面が暗くなり、そこに映った自分の顔が思いのほか老けていることに驚いたことはないだろうか？そんな老け顔を作っているのは「スマホジワ」かも……。スマホを見るときの下向き姿勢が原因で、首の横ジワ、額や眉間にシワができる人が増加しているという。「長時間うつむきながらスマホを使い続けると、顔の皮膚が重力によって下に引っ張られ、あごの下、首元にたるみをつくり、シワにつながります。