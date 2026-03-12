【次世代Xbox「Project Helix」：基調講演】 3月11日 公開 Microsoftは3月11日、次世代Xbox「Project Helix」の概要を発表した。 これは、米国・サンフランシスコで開催されている「Game Developer Conference（GDC）」の基調講演で発表されたもの。今年でXboxは25周年を迎え、全ての開発者に感謝を述べるとともに、次世代Xbox「Project Helix」の開発にチーム一丸で取り組んでいると明