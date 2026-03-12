北海道電力と北海道電力ネットワークは3月9日、健康経営に優れた企業として、経済産業省と日本健康会議が認定する「健康経営優良法人2026(ホワイト500)」に7年連続で認定された。「健康経営優良法人(大規模法人部門)」とは、大規模法人のうち、保険者(健康保険組合等)と連携して優良な健康経営を実践している法人を日本健康会議において認定・公表する制度で、このうち上位500法人のみが通称「ホワイト500」として認定されるもの。