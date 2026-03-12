「徹子の部屋」特別編に出演ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が、3月20日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」特別編に出演する。人気長寿番組で黒柳徹子との共演。SNSでは「楽しみすぎ」などの声が上がっている。2人の同番組の出演は22年以来、4年ぶりとなる。フィギュア界の歴史を変えた逆転金メダルの演技を振り返りながら、解説し