グレーチングが盗まれたとみられる現場／提供：岡山市 岡山市は12日、北区の市道で鉄製のグレーチング5枚が、盗難される被害があったと発表しました。市は警察に被害届を提出しています。 市によりますと、盗難があったのは北区御津矢知の市道御津矢知小原線の3カ所で、グレーチングは側溝に設置されていました。3月7日から翌日にかけて盗まれたとみられています。被害金額は5枚で約1万円相当です。 8