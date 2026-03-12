金沢パトリック息子のオリベイラ・フェリペはG大阪ユースに所属しているJ2リーグのツエーゲン金沢に所属するFWパトリックが、息子のゴールに驚愕した。自身の公式Xで「フェリペ、なんてゴールだ！僕もまだこんなゴールは決めたことがないのに」と、綴っている。パトリックの長男であるオリベイラ・フェリペは、現在ガンバ大阪ジュニアユースに所属している。父がG大阪のトップチームでプレーしていたときにG大阪の下部組織に