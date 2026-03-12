横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズが、新型車両のデザインコンセプト「未来」に2人の「未来」を乗せた「相鉄13000系フォトウエディングプラン」を発売。2026年3月30日より営業運転をスタートする「13000系」とともに、新たなステージへ進めます☆ 横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ「相鉄13000系フォトウエディングプラン」 費用：一式 495,000円（税込）プラン内容：撮影データ100カット（DVD-R1枚）納品／