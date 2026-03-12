栃木県庁では１１日、東日本大震災を教訓に地震が発生した時に身の安全を守るための訓練が行われました。 「地震が発生しました」 庁内アナウンスで地震の発生が知らされると、職員は落下物などから身を守るためすぐに姿勢を低くし、自分の机の下に潜って頭を守り揺れがおさまるまで数分間、じっとしていました。 この「シェイクアウト訓練」は、地震が起きた時に自分の身を守るため「姿勢を低くする」「頭を守る」「（揺れが収