栃木県内の全日制課程の県立高校で１１日、入学試験の合格発表が行われ、特色選抜などを含めて９４６４人に吉報が届きました。 このうち、普通科の出願倍率が１・６１倍と最も高くなった宇都宮中央高校では、合格者が発表される午前１０時を前に受験生たちが詰めかけました。普通科と総合家庭科の合格者の受験番号が掲示されると、合格した生徒たちは友達や家族と抱きあったり、記念撮影をしたりして喜びを爆発させていました。