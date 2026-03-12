2020年末から活動を休止していた嵐が、昨年5月に公式Xで再始動と活動終了を発表した。今年3月13日に始まる5大ドームツアーを最後に、嵐としての活動を終了する。最終公演は5月31日の東京ドームだ。【写真】「活動休止」を伝える記者会見にもかかわらず、満面の笑顔を見せた5人。「活動終了」へ向けたラストツアーは3月13日に始まるファンクラブ限定サイトでは久しぶりに5人が揃って姿を見せ、「私たちから、お伝えしたいことが