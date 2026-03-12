吉野家は12日午前11時より、全国の吉野家店舗にて『牛丼・油そばセット』を販売する。【写真】麺もご飯も両方楽しめる『牛丼・油そばセット』『牛丼（並）・油そば（並）セット』（店内税込950円／テイクアウト税込933円）は、同店の定番商品である牛丼に加え、油そばを組み合わせた商品。太めのもちもち麺に、背脂とラードを加え、にんにく・醤油・胡椒が効いたたれを絡めた油そばと、吉野家の牛丼を一度に楽しめる満足感のあ