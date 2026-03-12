通信制高校に通う生徒の学習や生活支援するサポート高校の合同卒業式が１１日、宇都宮市で行われました。 合同卒業式を行ったのは千葉県に本部を置く成美学園グループで栃木県内には合わせて７校ある成美学園高校です。 小学校や中学校で不登校になった子どもたちなどが通っています。 １１日、行われたのは足利校を除く６校の卒業式で、１２７人が卒業しました。 組織が変わり「高校」となってから初めての卒業生