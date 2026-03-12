山間部で発生した災害の被害を減らす減災に向けて、ドローンを活用した情報収集を進めようと栃木県は９日、県内企業と協定を結びました。 県と協定を結んだのは、鹿沼市の高見林業です。 県庁で締結式が行われ、県環境森林部の齋藤利也部長と高見林業の齋藤正社長が協定書を交わしました。 県環境森林部によりますと、県と災害時におけるドローンを使った協定を結んだのは５団体目で、このうち山間部を中心とする内