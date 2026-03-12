警察車両の赤色灯富山市の交差点で車同士が衝突し軽乗用車の親子2人が死亡した事故で、自動車運転処罰法違反（危険運転致死）の疑いで逮捕された富山県舟橋村の会社員杉林凌容疑者（26）が、事故前に他の車と一方的に競い「追い越して引き離そうとしていた」と供述していることが12日、捜査関係者への取材で分かった。容疑者は交差点のかなり手前からスピードを出し、時速140キロ以上で走行していたとみられ、県警が詳しい状況