アメリカABCニュースは11日、イランがカリフォルニア州をドローンで攻撃する可能性があると、FBI＝連邦捜査局が地元警察に警告していたと報じました。一方、NBCテレビは否定しています。ABCニュースはアメリカがイランを攻撃した直後の先月末、FBIがカリフォルニア州の警察に対し、報復としてイランがドローンで攻撃する可能性があると警告していたと伝えています。この警告では「イランが国籍不明の船からドローンを使った奇襲攻