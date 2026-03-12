外から見たら行ったり来たりしてる人だよ。 犬との散歩は地図上の距離は当てになりません。マップアプリの所要時間も無視しましょう。倍とまでは言わなくても、たぶんそれよりは長くなるし、それよりは歩くことになります。 私の場合、エマに全権を与えてるわけでは無いですが、公園や遊歩道ではエマに選択権を与えつつ前に進んでいくスタイルが多いかな。 匂いを嗅ぐことは歩くことと同じく疲れるらしいので、エマの満足度を高