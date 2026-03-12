世界初の自動空中給油が承認へエアバスは2026年2月に開催されたシンガポール・エアショーにて、同社の空中給油機A330 MRTTがシンガポール空軍において世界初の自動空中給油（A3R：Automatic Air-to-Air Refuellingの頭文字）の完全承認を受けたと発表しました。これによりシンガポール空軍のA330 MRTTは世界で初めて自動空中給油が可能な給油機となり、同じ空軍が運用するF-16とF-15SGに対して昼夜を問わず実施することが可能に