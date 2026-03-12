令和８年３月１１日１４時３０分 気象庁 発表 【画像】今後の気温・全国の天気 ２週間気温予報 北日本の向こう２週間の気温は、高い日が多いでしょう。東・西日本の気温は、向こう１週間程度は平年並の日が多いでしょう。その後は暖かい空気に覆われやすいため高い日が多く、四国地方、九州北部地方と九州南部では、かなり高い日もあるでしょう。農作物の管理等に注意してください。沖縄・奄美の気温は、１４日頃までは低い日