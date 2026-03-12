◆アンダーズ 東京から初夏限定「メロン＆マンゴーアフタヌーンティー」が登場。旬のメロンとマンゴーの独創的なスイーツが勢揃いアンダーズ 東京の「ザ タヴァン グリル＆ラウンジ」では、2026年5月1日（金）から6月30日（火）まで「メロン＆マンゴーアフタヌーンティー」を開催。球体チョコレートから果汁があふれる「メロンジュース＆ピスタチオ」や、スパイスが隠し味の「マンゴー＆ココナッツムース」など独創的なスイーツに