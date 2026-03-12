Microsoftがアメリカのサンフランシスコで2026年3月9日から開催されているゲーム開発者向けカンファレンスの「GDC 2026」で、プロジェクト名「Project Helix」で開発される次世代Xboxの概要を発表しました。Project HelixはPCとコンソール(家庭用ゲーム機)の統合をテーマとしています。また、Windows向けの新機能として、コントローラーでの操作に特化した「Xboxモード」が2026年4月より順次展開されます。From GDC: Building