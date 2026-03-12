株式会社WOWOWは12日、「UEFAチャンピオンズリーグ」を、2025−26シーズンに続いて2030−31シーズンまでの5シーズン独占生放送・全試合ライブ配信することを発表した。欧州サッカー連盟（UEFA）が主催する欧州を代表するクラブの頂点を決める世界最高峰のサッカーの大会であるCLは今季もWOWOWで配信されているが、来季以降も配信されることが決定した。なお、CLに加えて、WOWOWでは「UEFAヨーロッパリーグ」（EL）、「UEFAカ