◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールB イタリア - メキシコ(日本時間12日、ダイキン・パーク)イタリア代表の主砲ヴィンセント・パスカンティーノ選手が準々決勝進出がかかるメキシコ戦で、1試合3本塁打と大爆発。8回までに9得点のイタリア打線を勢いづかせています。ロイヤルズで昨季32発のイタリアの4番・パスカンティーノ選手は2回に先制のソロをライトスタンドへ運ぶと、5-0とリードした6回の第3打席でも先頭