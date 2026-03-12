FC東京に所属するFW山口太陽が、愛媛FCへ育成型期限付き移籍することが決定した。12日、両クラブが発表している。なお、契約期間は2026年6月30日までとなる。2006年8月18日生まれで現在19歳の山口は、FC東京U−15むさし、FC東京U−18に所属した経歴を持ち、2025年から正式にトップチームに昇格した。昨季は2025明治安田J1リーグで2試合に出場したが、明治安田J1百年構想リーグではここまで出場機会はなかった。育成型期限付