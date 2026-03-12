サッカー欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）は１１日、各地で決勝トーナメント１回戦第１戦が行われた。Ｒマドリード（スペイン）は、ホームでマンチェスターＣ（イングランド）と対戦。ウルグアイ代表ＭＦバルベルデが、前半２０分の先制点から同２７分、同４２分のゴールで前半だけでハットトリックを達成し、３―０で快勝した。日本代表ＭＦ守田英正が所属するスポルティング（ポルトガル）は、敵地でボデグリムト（ノルウ