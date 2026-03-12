【ニューヨーク＝金子靖志】国連安全保障理事会は１１日、米国とイスラエルによるイラン攻撃への報復として、イランが近隣諸国に行った攻撃を非難する決議案を採択した。全１５理事国のうち１３国が賛成し、ロシアと中国は棄権した。決議案は、バーレーン、サウジアラビア、アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）など湾岸諸国やヨルダンへの攻撃を「強く非難」し、攻撃の即時停止を要求。「ホルムズ海峡を航行する商船への攻撃や威嚇」も