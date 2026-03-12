ＮＨＫの鈴木奈穂子アナウンサーは１２日、同局「あさイチ」で、連続テレビ小説「ばけばけ」の最終回について言及した。この日の「あさイチ」は、「ばけばけ」の主題歌「笑ったり転んだり」を歌っているハンバート・ハンバートにインタビュー。「これは本当に今生きている自分たちの歌」だといい、歌の誕生秘話などを語った。「笑ったり転んだり」は「毎日難儀なことばかり」など、決して明るい言葉ばかりではない歌詞も特徴