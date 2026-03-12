バイエルンは10日、同クラブの男子トップチームに所属する3名の選手の負傷を発表した。バイエルンは9日、決勝トーナメント1回戦（ラウンド16）のファーストレグでアタランタの本拠地に乗り込んだ。試合は序盤の6分、意表を突くコーナーキックからクロアチア代表DFヨシプ・スタニシッチが先制ゴールを奪うと、22分にはフランス代表MFミカエル・オリーズが狙い澄ましたミドルシュートを突き刺し、25分にはドイツ代表FWセルジュ・