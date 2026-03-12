千葉・船橋市で7日、宅配ボックスが壊される瞬間をカメラが捉えた。男は酔っていたとみられ、玄関前で転倒。宅配ボックスに手をかけて倒したという。他の設備も破壊したとみられており、警察は器物損壊の疑いで捜査を進めている。玄関先に現れた千鳥足の不審な人物千葉・船橋市の住宅で撮影されたのは、壊れた宅配ボックス。被害者：今も下の宅配ボックスがちゃんと閉まらない一体何が起きたのか？防犯カメラが一部始終を捉えてい