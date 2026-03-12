元乃木坂46の“さゆりんご”こと松村沙友理（33）が12日、インスタグラムを更新し、第1子出産を発表した。「ご報告無事に第一子を出産し宝物がやってきてくれました。小さな身体を懸命に動かす我が子を守る日々に、抱えきれないほどの愛と幸せを感じております。今後とも温かく見守って頂けると嬉（うれ）しいです」とつづり、直筆の署名を添えた。松村は、25年12月3日にインスタグラムで結婚と妊娠を同時に発表。「私事で恐れ入