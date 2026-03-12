ヨックモックは3月25日、「ドゥーブル シガール」(2,376円)を全国のヨックモック店舗・公式オンラインショップ・海外(香港・シンガポール・UAE)で発売する。「ドゥーブル シガール」(2,376円)○人気のシガール2種をひと缶に同商品は、ロングセラーの「シガール」10本と、シガールにミルクチョコレートを詰めた「シガール オゥ ショコラ」8本を上品でやわらかな印象のオリジナルデザイン缶に詰め合わせた新商品。シガールの缶カラー