ハンバーグ&ステーキレストランの「ビッグボーイ」「ヴィクトリアステーション」は3月12日より、ピリ辛な「トマトサルサ大俵ハンバーグ」を販売している。ビッグボーイ「トマトサルサ手ごねハンバーグ(150g)」1,309円「トマトサルサ大俵ハンバーグ」(150g1,309円、200g1,419円、250g1,639円)は、ビッグボーイの看板メニュー「大俵ハンバーグ」とトマトサルサソースを合わせた一品。期間限定の“トマトサルサソース”は、完熟ト