The Guardianは3月8日(英国時間)、「AI allows hackers to identify anonymous social media accounts, study finds｜AI (artificial intelligence)｜The Guardian」において、匿名で活動するオンラインユーザーの特定を可能とするAI研究論文が発表されたと報じた。論文はAI研究者のSimon Lermen氏、Daniel Paleka氏、Joshua Swanson氏、Michael Aerni氏、Nicholas Carlini氏、Florian Tramèr氏の共同研究として発表された。